NBA'de Alperen Şengün'den galibiyete "double-double" katkı
NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 109-97 yendi.
İstanbul
Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 15 maçla devam edildi.
Rockets, konuk ettiği Knicks'i 12 sayı farkla mağlup etti. Şengün, 25 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 4 blokla "double-double" yaparak takımın en skorer oyuncusu oldu.
Fred VanVleet galibiyete 19 sayıyla destek verirken Rockets, sezonun ilk 7 maçında elde ettiği 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 4. sırada yer aldı.
Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 29 sayısı galibiyeti getirmedi.
Cavaliers, 8'de 8 yaptı
Sezonu namağlup sürdüren Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 116-114 mağlup ederek 8 maçta 8 galibiyet elde etti.
Cavaliers'ta Darius Garland, 39 sayı atarak galibiyette önemli rol oynarken Bucks'ta Damian Lillard'ın 36 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Bucks'ta tedavisi devam eden Giannis Antetokounmpo forma giyemedi.
Sonuçlar:
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 116-114
Washington Wizards-Golden State Warriors: 112-125
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 115-103
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 93-123
Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 106-104
Miami Heat-Sacramento Kings: 110-111
Chicago Bulls-Utah Jazz: 126-135
Houston Rockets-New York Knicks: 109-97
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 114-93
Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 102-86
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 100-118
Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 127-134
Denver Nuggets-Toronto Raptors: 121-119
Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 118-116
Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 113-104
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