Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.32
Dolar
5.62
BIST 100
94,414.34
Altın
1,292.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

'Beşiktaş maçını kazanacağımıza inanıyorum'

Çaykur Rizesporlu futbolcu Okechukwu, "Beşiktaş maçını kazanacağımıza inanıyorum. Takım ve performans olarak iyi durumdayız. İyi gidişimizi sürdürüp kazanmak istiyoruz." dedi.

Muhittin Sandıkçı   | 03.04.2019
'Beşiktaş maçını kazanacağımıza inanıyorum'

Rize

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu, "Takım ve performans olarak iyi durumdayız. İyi gidişimizi sürdürüp kazanmak istiyoruz." dedi.

Azubuike, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Ligde yakaladıkları çıkışın ardından dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Azubuike, üç haftalık aranın kendilerine iyi geldiğini söyledi.

Azubuike, lige Beşiktaş maçıyla yeniden başlayacaklarını dile getirerek, "Beşiktaş maçını kazanacağımıza inanıyorum. Takım ve performans olarak iyi durumdayız. İyi gidişimizi sürdürüp kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'a kiralık olarak geldiğini hatırlatan Nijeryalı orta saha oyuncusu, "Rize'yi çok sevdim. Rize bir futbol şehri. İnsanların kulübe bağlılığı beni çok mutlu ediyor. İlk önce sezonu iyi tamamlamak istiyorum. Burada kalmayı ben de isterim ama şartların oluşması gerekiyor. İki kulübün anlaşması gerekiyor. Umarım gelecek sezon Türkiye'de, burada oynamaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Azubuike, Rize'de kendisine "çocuk adam" denildiğini kaydederek, "Bu lakabı Vedat Muric başlatmıştı. Sonra herkes söylemeye başladı. Taraftarlarla buluştuğumda onlar da beni 'çocuk adam' diye çağırmaya başladı. Bu benim çok hoşuma gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

'Trabzonspor da mutlaka Ajax gibi iz bırakır'

'Trabzonspor da mutlaka Ajax gibi iz bırakır'

Real Madrid'de 'Geleceğin Bernabeu'su' başlıyor

Akhisarspor avantaj peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı
Trabzonspor ilk yarı performansını aşmak istiyor

Trabzonspor ilk yarı performansını aşmak istiyor
Galatasaraylı gençlerden bir örnek davranış daha

Galatasaraylı gençlerden bir örnek davranış daha