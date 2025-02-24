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Spor, Futbol

Beşiktaş, kupada yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Metin Arslancan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Beşiktaş, kupada yarın Antalyaspor'a konuk olacak

İstanbul

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor.

Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

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