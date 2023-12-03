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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübünün 35. başkanı Hasan Arat oldu

Kongrede oy sayımı tamamlandı. Toplam 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi.

Emre Doğan  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Beşiktaş Kulübünün 35. başkanı Hasan Arat oldu

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı.

Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu.

Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.

Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı.

TFF'den Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat için tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaş Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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