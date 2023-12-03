Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te şampiyon oldu
Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te düzenlenen Zahra Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, finalde Hollanda'dan Sidane Pontjodikromo ile karşılaştı.
Müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, böylece tekler kategorisinde 7. şampiyonluğunu elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.