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Spor

Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te şampiyon oldu

Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te düzenlenen Zahra Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Halil İbrahim Avşar  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, finalde Hollanda'dan Sidane Pontjodikromo ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, böylece tekler kategorisinde 7. şampiyonluğunu elde etti.

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