Dolar
28.94
Euro
31.47
Altın
2,084.11
ETH/USDT
2,252.20
BTC/USDT
41,582.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak 6 maçla başlayacak

Ercan Çakar  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak 6 maçla başlayacak

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak.

Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor (Aktepe)

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor (Pendik)

17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni 19 Mayıs)

21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

6 Aralık Çarşamba:

13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 Bodrum FK-Menemen FK (Bodrum İlçe)

13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor (Ümraniye Şehir)

14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Eyüp)

14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Eryaman)

14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK (Gürsel Aksel)

14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Mersin)

19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor (RHG Enertürk Enerji)

21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK (Papara Park)

7 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor (Mümin Özkasap)

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (BG Group 4 Eylül)

15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor (Kalyon)

17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 (Çaykur Didi)

21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Başakşehir Fatih Terim)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanlar-32 operasyonunda biri kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
Kırklareli'nde sağanak etkisini artırdı
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak 6 maçla başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak 6 maçla başlayacak

Beşiktaş Kulübünün 35. başkanı Hasan Arat oldu

Başkentte kazanan çıkmadı

Trabzonspor, sahasında Kayserispor'a yenildi

Trabzonspor, sahasında Kayserispor'a yenildi
Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç

Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç
Başakşehir taraftarından Leo Dubois'e ödül

Başakşehir taraftarından Leo Dubois'e ödül
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet