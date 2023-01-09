Dolar
18.78
Euro
20.15
Altın
1,877.61
ETH/USDT
1,325.40
BTC/USDT
17,249.00
BIST 100
5,167.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması

Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili inisiyatifin tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.

Ercan Çakar   | 09.01.2023
Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2,5 milyon avro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübündedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Riva Deresi'ndeki kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek ziyaretleri sürüyor
Almanya'da vefat eden yazar Yaşar Kaplan'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi
Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında yatak temizliği yapılacak
MİT, MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusunu da Haseke'deki operasyonda etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması

Beşiktaş Kulübünden Wout Weghorst açıklaması

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı, Zidane açıklamaları nedeniyle özür diledi

TFF Başkanı Büyükekşi: B takımı konusunda Süper Lig ve 1. Lig takımlarımızla görüşüyoruz, önümüzdeki yıl izin vereceğiz

Futbolla hayata bağlanan görme engelli Muhammet'in hedefi milli takımda oynamak

Futbolla hayata bağlanan görme engelli Muhammet'in hedefi milli takımda oynamak
Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıplar

Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıplar
Serie A'da Roma, Milan karşısında beraberliği kurtardı

Serie A'da Roma, Milan karşısında beraberliği kurtardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet