Beşiktaş ile Trabzonspor 127. randevuda

Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 127. kez karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL - Hüseyin Eroğul,Ercan Doğan, Selçuk Kılıç

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak önemli müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon yer alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak.

Ligde 7 galibiyet ve dörder beraberlikle yenilgi sonunda 25 puan toplayıp zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yarınki karşılaşmayı kazanarak kaldığı tek kulvarda iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, yarınki karşılaşmada da görev alamayacak.

Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.

Siyah-beyazlıların Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, rekor için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Beşiktaş'ta 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 156 lig maçında görev aldı. Kanadalı oyuncu, Galatasaray ile yapılan derbide 156. kez sahada yer aldı ve Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu rekorunu Çek Tomas Sivok ile paylaştı.

Adriano sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa ilk yarının son haftasında Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.

Karaman, Güneş'in başarısının peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın yarın oynayacağı Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde, Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezondan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısı gösteren çalıştırıcı olacak.

Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı. Yarın oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak görev yapacak.

Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Juraj Kucka'nın sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş son 13 maçta bir kez yenildi

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 126 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 13 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 90 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, Trabzon'da kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Beşiktaş oldu.