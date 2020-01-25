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Spor, Futbol

Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'yeni teknik direktör' açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Hocamızla vedalaştık. Henüz yenisini bulamadık. Herkesin ismi geçiyor." dedi.

Musa Ölmez   | 25.01.2020
Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'yeni teknik direktör' açıklaması

Aydın

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasına ilişkin, "Hocamızla vedalaştık. Henüz yenisini bulamadık. Herkesin ismi geçiyor." dedi.

Çebi, Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Beşiktaşlılar Derneğinin açılışında yaptığı konuşmada, Elazığ'da yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dilediklerini belirtti.

Beşiktaş için birlik ve beraberliğin Beşiktaşlılık ruhunun ve cemiyetçiliğin çok önemli değerler olduğuna işaret eden Çebi, "Bizim 'kazanmak için sevmedik' diyen şarkılar ve türkülerimiz var. Dolayısıyla biz ayrıyız. Diğerlerinden pozitif anlamda farklıyız. Birlik ve berberlik olmadan başarı gelmiyor. Birbirimizi daha çok sevip daha çok değer vermeliyiz. Bunu özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasıyla ilgili değerlendirmesi ve Sergen Yalçın isminin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Hocamızla vedalaştık. Henüz yenisini bulamadık. Herkesin ismi geçiyor." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de katıldı.

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