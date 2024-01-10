Dolar
29.97
Euro
32.94
Altın
2,024.20
ETH/USDT
2,535.80
BTC/USDT
46,301.00
BIST 100
7,874.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan taraftarına çağrı

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıkacağı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında taraftarlarını tribünleri doldurmaya davet etti.

Ercan Çakar  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Beşiktaş'tan taraftarına çağrı

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Portekizli teknik adam yönetimindeki ilk maçına 13 Ocak Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da çıkacağı hatırlatılarak, "Hem teknik direktörümüz Fernando Santos'a hoş geldin demek hem de takımımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu doğu alt tribünde boş koltuk bırakmıyoruz. Doğu alt tribündeki 2 bin 467 adet bileti tek fiyat uygulamasıyla 600 liradan satışa sunuyoruz. Haydi büyük Beşiktaş taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında Tüpraş Stadyumu'nda buluşalım." denildi.

Biletlerin 11 Ocak'ta satışa sunulacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
TİKA’dan Filistin Sivil Savunma Kurumuna destek
Din görevlileri Fatih Camisi'nde "birlik ve huzur" için buluştu
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı paylaşımı

Benzer haberler

Beşiktaş'tan taraftarına çağrı

Beşiktaş'tan taraftarına çağrı

Fatih Karagümrük evinde Kayserispor'u mağlup etti

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, transferde önceliklerini açıkladı

Beşiktaş'ta Fernando Santos işbaşı yaptı

Beşiktaş'ta Fernando Santos işbaşı yaptı
Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson: Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson: Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy performansıyla umut verdi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy performansıyla umut verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet