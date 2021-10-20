Dolar
9.32
Euro
10.84
Altın
1,780.31
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,432.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Avrupa'da kötü günler geçiriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da kötü günler geçiriyor.

Ercan Doğan   | 20.10.2021
Beşiktaş Avrupa'da kötü günler geçiriyor

İstanbul

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üçüncü maçından da mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek galibiyet alabildi. Söz konusu karşılaşmalarda sadece 2019-2020'de Sloven Bratislava'yı İstanbul'da mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 10 karşılaşmada da rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlılar, son 12 maçtan birini ise beraberlikle tamamlayabildi.

Az gol attı, çok gol yedi

Beşiktaş, son 12 maçta kötü hücum yaparken, savunmada da başarılı olamadı.

Söz konusu 12 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı takım, gol ortalamasında 0,8'de kaldı.

Bu 12 karşılaşmada kalesinde 28 gol gören Beşiktaş, bu alanda ise 2,3 ile kötü savunma yaptı.

Avrupa'da 3. duraklama dönemini yaşıyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarında uzun dönemli kötü performansı 3. kez yaşamaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ilk duraklama dönemini 1959-1985 yılları arasında yaşadı. Söz konusu dönemde 35 maçta 6 galibiyet alabilen Beşiktaş, yüzde 17,1 galibiyet oranında kaldı.

Beşiktaş, ikinci uzun dönemli başarısızlığı ise 2002-2005 yılları arasında yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu dönemde üst üste oynadığı 14 maçta 3 galibiyet alabilirken yüzde 21,4 galibiyet oranı yakalayabildi.

2018-2021 yılları arasında 3. kez Avrupa'da kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ın galibiyet oranı daha da düştü. Bu dönemde peş peşe çıktığı 16 maçta rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen siyah-beyazlı ekibin galibiyet oranı da yüzde 12,5 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 7 arttığını açıkladı
Rusya’da Kovid-19 ölümlerindeki artış en üst seviyeye çıktı
Batı Balkan ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılama oranları düşük seyrediyor
Kovid-19 nedeniyle düşük yapan kadının 'aşı' pişmanlığı
Gençlere, 'Salgında bize bir şey olmaz psikolojisinden kurtulun' çağrısı

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine ulaştı

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine ulaştı

DSÖ, Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 7 arttığını açıkladı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gaza ve gaz ithalatına çok bağımlıyız

Beşiktaş Avrupa'da kötü günler geçiriyor

Beşiktaş Avrupa'da kötü günler geçiriyor

Hatayspor, Süper Lig'de gözünü zirveye dikti

Hatayspor, Süper Lig'de gözünü zirveye dikti
Avrupa'nın depoladığı doğal gaz bir yılda 23 milyar metreküp azaldı

Avrupa'nın depoladığı doğal gaz bir yılda 23 milyar metreküp azaldı