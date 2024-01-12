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Spor, Futbol

Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü

Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan milli futbolcu Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü.

Emrah Oktay  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Berkan'ın yeniden takıma katıldığını duyurdu.

Ağustos ayı sonunda 250 bin avro geçici transfer bedeliyle Genoa'ya kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) 6, İtalya Kupası'nda 2 müsabakada forma giydi.

Berkan Kutlu, sezon başında ise Galatasaray'da 6 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve 2 Süper Lig müsabakasına çıktı.

Genoa'nın 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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