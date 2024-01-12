Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
14 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor: Atilla KaraoğlanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.