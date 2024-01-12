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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının maçlarında görev yapacak hakemler belirlendi.

Serdal Kalaycı  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor: Atilla Karaoğlan

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