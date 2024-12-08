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Spor, Futbol

Bellona Kayserispor evinde galip

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi.

Murat Asil  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Bellona Kayserispor evinde galip Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Kayserispor maça hızlı başladı. 2'nci dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sağına uzanarak topu kornere çeldi.

6. dakikada Nazon'un kafayla savunmanın arkasına aşırdığı topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

8. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölüme doğru koşu yapan Richard'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada sol çaprazdan Karimi'nin kullandığı serbest atışta arka direğe koşu yapan Attamah'ın şutunda, top az farkla auta gitti.

44. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Boa Morte'nin pasında topla buluşan Nazon'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta sağ üst köşeye giden topu kaleci Ertuğrul Taşkıran, son anda uzanarak kornere çeldi.

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Kartal Kayra Yılmaz'ın ortasında altıpas içerisinde topu kontrol eden Boa Morte, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

62. dakikada Balkovec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Onurcan Piri, direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Kayserispor, farkı 2'ye çıkardı. Kartal Kayra Yılmaz'ın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boa Morte'nin ortasında, altıpas içerisine koşu yapan Mane, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşma, Bellona Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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