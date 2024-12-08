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Spor, Futbol

ikas Eyüpspor, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Metin Arslancan  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
ikas Eyüpspor, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u mağlup etti

İstanbul

İlk yarı 

10. dakikada Eyüpspor atağında sağ kanattan Halil Akbunar'ın ceza sahasına yaptığı ortada Ampem'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

11. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ahmed Kutucu'dan seken topu altıpasın gerisinde önünde bulan Claro'nun dokunuşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

13. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'den aldığı pasla ceza yayına doğru hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kontrol etti.

30. dakikada Samsunspor atağında sol kanattan Dimata'nın son çizgiye inerek kale önüne yaptığı ortada Moundilmadji'nin sağ ayağıyla yaptığı dokunuşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Eyüpspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahası çaprazına doğru Caner Erkin'in kullandığı frikikte topu önüne alan Ahmed Kutucu'nun altıpas içine hareketlenip dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarı 

54. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ceza sahasına ortasında ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruşta, top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

61. dakika sağ kanattan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın savunmadan sıyrıldıktan sonra yakın mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer yatarak çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

64. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahasına çaprazdan giren Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

69. dakikada Eyüpspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Thiam’ın kafayla dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

90+1. dakikada sol kanattan rakibini geçerek ceza sahasına giren Ampem'in dar açıdan şutunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmayı ikas Eyüpspor 3-0 kazandı.

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