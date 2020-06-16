Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, üst üste 8. kez şampiyon oldu.

Berad Büyük   | 16.06.2020
Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yenen Bayern Münih, sezonun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 

Werder Bremen özellikle karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol pozisyonlardan yararlanmayınca Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. 

Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8'nci, toplamda ise 30'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan Paderborn deplasmanda Union Berlin'e 1-0 yenildi. 

20 puanla 18. ve son sırda yer alan Paderborn'un küme düşmesi kesinleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
ABD'de yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 ölümleri 50 bini geçti
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan 153 bin 379 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi

Benzer haberler

Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti

Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti

Trabzonspor kupada adını finale yazdırdı

Ozan Tufan ile Adem Büyük PFDK'ya sevk edildi

Real Valladolid, Javi Sanchez'i Real Madrid'den transfer etti

Real Valladolid, Javi Sanchez'i Real Madrid'den transfer etti
UEFA Yönetim Kurulunun iki gün sürecek toplantısı yarın başlıyor

UEFA Yönetim Kurulunun iki gün sürecek toplantısı yarın başlıyor
Fernando Muslera ameliyat edildi

Fernando Muslera ameliyat edildi