Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

New York Valisi Cuomo: ABD Açık düzenlenecek

New York Valisi Cuomo, teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ın 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde seyircisiz düzenleneceğini duyurdu.

Berad Büyük   | 16.06.2020
New York Valisi Cuomo: ABD Açık düzenlenecek

İstanbul

New York Valisi Andrew Cuomo, sosyal medya hesabından, teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Cuomo, "ABD Açık 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde New York Queens'te seyircisiz olarak düzenlenecek. ABD Tenis Federasyonu (USTA) oyuncuların ve çalışanların sağlığını korumak için olağanüstü bir şekilde çalışacak." ifadelerini kullandı.

Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle testlerin, ek temizliklerin, ek soyunma odalarının yapılacağını ve katılımcılar için güvenli ulaşım ile barınak imkanlarının sağlanacağını belirtti.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık düzenlenirken, Fransa Açık 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine ertelenmiş, Wimbledon ise salgın nedeniyle iptal edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
ABD'de yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 ölümleri 50 bini geçti
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan 153 bin 379 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi

Benzer haberler

New York Valisi Cuomo: ABD Açık düzenlenecek

New York Valisi Cuomo: ABD Açık düzenlenecek

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Doğu Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Serena Williams ABD Açık'a katılabilir

New York Valisi Cuomo kapsamlı polis reformu yasasını imzaladı

New York Valisi Cuomo kapsamlı polis reformu yasasını imzaladı
New York, ABD'de Kovid-19'un bulaşma oranının en düşük olduğu eyalet oldu

New York, ABD'de Kovid-19'un bulaşma oranının en düşük olduğu eyalet oldu
ABD Açık'a koronavirüs tehdidi

ABD Açık'a koronavirüs tehdidi