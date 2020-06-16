Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Tilbe Şenyürek Galatasaray'a veda etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Tilbe Şenyürek, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırdığını duyurdu.

Berad Büyük   | 16.06.2020
Tilbe Şenyürek Galatasaray'a veda etti

İstanbul

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Tilbe Şenyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ücretinde indirime gitmesine rağmen kulüple yollarının ayrıldığını ifade etti.

Milli basketbolcu, "Sevgili Galatasaraylılar" ifadesiyle başladığı paylaşımında, "Geçtiğimiz sezon bu değerli kulübe büyük bir heyecanla geldim ve bu kısa sürede dahi benim için unutulmaz diyebileceğim çok güzel anlar yaşadım. Galatasaray formasını taşımak benim için onur ve gurur oldu. Kaptanımız Işıl Alben gibi benim de devam eden sözleşmem tarafımla bir görüşme olmadan 27 Mayıs 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshedildi. Kulübün indirimli yeni teklifini kabul etmeme rağmen haftalardır sözleşme bana ulaşmadı ve herhangi bir şekilde iletişime de geçilmedi. Basketbol kariyerinin başında genç bir sporcu olarak hedeflerim ve hayallerime ulaşmak için daha fazla beklemem maalesef doğru olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Tilbe, şunları kaydetti:

"8 yaşımda beni ilk basketbol ile tanıştıran ve 14 yıl boyunca formasını giydiğim BOTAŞ Spor Kulübüne geri dönmüş bulunmaktayım. Yeniden yuvamda olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Transferimi gerçekleştiren Sayın Başkan Kerim Taşkıran ve yönetimine teşekkür ederim."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 ölümleri 50 bini geçti
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti

Benzer haberler

Tilbe Şenyürek Galatasaray'a veda etti

Tilbe Şenyürek Galatasaray'a veda etti

Andone: Sezon benim için bitti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa kupalarını oynatmama kararı aldı

Fernando Muslera ameliyat edildi

Fernando Muslera ameliyat edildi
Işıl Alben Galatasaray'a veda etti

Işıl Alben Galatasaray'a veda etti
Süper Lig Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu

Süper Lig Avrupa'da dakika başına en çok penaltı atılan dördüncü lig oldu