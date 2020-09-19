Bayburt Özel İdare'de 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare'de 15'i futbolcu 24 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Bayburt
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare'de 15'i futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.
Bu kişilerin kulübün sosyal tesislerinde karantinaya alındığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.