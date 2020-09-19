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Spor, Futbol, Koronavirüs

Bayburt Özel İdare'de 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare'de 15'i futbolcu 24 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fatih Mehmet Özcan   | 19.09.2020
Bayburt Özel İdare'de 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bayburt


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare'de 15'i futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.

Bu kişilerin kulübün sosyal tesislerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

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