Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı

Ankaragücü, 29 yaşındaki Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Gazioğlu   | 19.09.2020
MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı

Ankara

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alper Potuk için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Transferin sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen başkan Mert, Alper Potuk'la takımın daha da güçlendiğini söyledi.

MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Alper Potuk ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1538 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Karantinaya alınan Şirvan ilçe merkezinde giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor
İsrail'de Kovid-19 vakaları 180 bini geçti
Bayburt Özel İdare'de 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 203 bin 188'e yükseldi

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı

Antalyaspor'dan Kovid-19 test sonuçlarıyla ilgili açıklama: İnceleme yapılacak

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de son şampiyona konuk oluyor

Galatasaray, Süper Lig'de son şampiyona konuk oluyor
Medipol Başakşehir Galatasaray'ı ağırlayacak

Medipol Başakşehir Galatasaray'ı ağırlayacak
Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek