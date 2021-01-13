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Spor, Futbol

Başakşehir'de Martin Skrtel ile yollar ayrıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Ercan Doğan   | 13.01.2021
Başakşehir'de Martin Skrtel ile yollar ayrıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde turuncu-lacivertli kulübün 2019-2020 sezonunda kadrosuna dahil ettiği Skrtel ile 12 Ocak tarihi itibarıyla sözleşmeyi karşılıklı sona erdirdiği bilgisi yer aldı. 

Medipol Başakşehir formasıyla 2019-2020 sezonunda 20 Süper Lig maçına çıkan Slovak oyuncu, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Skrtel, ayrıca söz konusu sezonda 8 Avrupa ve bir Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Bu sezon 10 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Skrtel, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonunun kopması nedeniyle ameliyat edilmişti.

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