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Spor, Futbol

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Danimarka'da Kopenhag ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Danimarka'da Kopenhag ile karşılaşacak

KOPENHAG

Parken Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Joey Kooij yönetecek. Kooij'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Joost van Zuilen ve Patrick Inia yapacak.

Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo müsabakada görev yapamayacak.

Başakşehir'in puanı yok, Kopenhag 1 puana sahip

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden RAMS Başakşehir'in puanı bulunmuyor.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi.

Kopenhag ise ilk iki maç sonunda 1 puana sahip. Danimarka ekibi ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Jagiellonia'ya 2-1 mağlup oldu. Kopenhag ikinci maçında ise deplasmanda İspanya'nın Real Betis takımıyla 1-1 berabere kaldı.



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