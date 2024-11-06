Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Danimarka'da Kopenhag ile karşılaşacak

KOPENHAG
Parken Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Joey Kooij yönetecek. Kooij'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Joost van Zuilen ve Patrick Inia yapacak.
Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo müsabakada görev yapamayacak.
Başakşehir'in puanı yok, Kopenhag 1 puana sahip
Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden RAMS Başakşehir'in puanı bulunmuyor.
Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi.
Kopenhag ise ilk iki maç sonunda 1 puana sahip. Danimarka ekibi ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Jagiellonia'ya 2-1 mağlup oldu. Kopenhag ikinci maçında ise deplasmanda İspanya'nın Real Betis takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.