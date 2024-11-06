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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi 9 maçla başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun 4. haftasının ilk gününde 9 maç oynandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi 9 maçla başladı

İstanbul

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

PSV (Hollanda)-Girona (İspanya): 4-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-4

Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya): 1-3

Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 4-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-0

Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere): 4-1

Lille (Fransa)-Juventus (İtalya): 1-1

Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya): 3-1

Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 0-1

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