Dolar
34.28
Euro
36.83
Altın
2,715.38
ETH/USDT
2,593.80
BTC/USDT
74,583.00
BIST 100
8,618.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Erkan Tiryaki  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta yarın başlayacak

Ankara

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 8 Kasım Cuma günü Fransa'yı temsil eden rakipleriyle karşılaşacak.

Ligde 4 galibiyetle 7. sırada bulunan Anadolu Efes, saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Monaco'yla mücadele edecek. Ligde 5 galibiyetle 4. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ise TSİ 22.00'de LDLC ASVEL'e konuk olacak.

Haftanın en önemli maçında ise Yunan derbisinde Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma, 8 Kasım Cuma günü OAKA Altion'da oynanacak ve TSİ 22.15'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 8. haftanın TSİ programı ve son puan durumu şöyle:

7 Kasım Perşembe:

21.00 Kızılyıldız-ALBA Berlin (Aleksandar Nikolic)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid (Unipol Forum)

22.45 Paris Basketbol-Partizan (Adidas Arena)

22.45 Bayern Münih-Zalgiris (Sap Garden)

8 Kasım Cuma:

20.00 Anadolu Efes-Monaco (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.00 LDLC ASVEL-Fenerbahçe Beko (LDLC Arena)

22.15 Panathinaikos AKTOR-Olympiakos (OAKA Altion)

22.30 Virtus Segafredo Bologna-Maccabi Playtika (Unipol Arena)

22.30 Barcelona-Baskonia (Palau Blaugrana)

Puan durumu:

TakımOGMAYAv.P
1- Zalgiris7615255002513
2- Panathinaikos AKTOR7526015515012
3- Barcelona7525865681812
4- Fenerbahçe Beko7525495311812
5- Bayern Münih752618611712
6- Olympiakos7435775364111
7- Anadolu Efes7436065832311
8- Baskonia7435375152211
9- Monaco7435715541711
10- Paris Basketbol7435885761211
11- Real Madrid7345865751110
12- Kızılyıldız734551551010
13- Maccabi Playtika734564589-2510
14- Partizan725560576-169
15- EA7 Emporio Armani Milan725575615-409
16- LDLC ASVEL725546593-479
17- Virtus Segafredo Bologna716549590-418
18 ALBA Berlin714515590-758

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Adana'da operasyon ve denetimlerde 73 ruhsatsız silah ele geçirildi
Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin 8 kişi daha yakalandı
Atık sudaki ağır metalleri su marulu ve sümbülüyle temizlediler
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Benzer haberler

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta yarın başlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta yarın başlayacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya maçı öncesi taraftara destek çağrısı

Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk milli heyecan Türkiye-Romanya maçıyla yaşanacak

"Potanın Perileri", Avrupa Şampiyonası elemelerinde parlıyor

"Potanın Perileri", Avrupa Şampiyonası elemelerinde parlıyor

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı "bu kez" şampiyonluk istiyor

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı "bu kez" şampiyonluk istiyor
NBA'de Alperen Şengün'den galibiyete "double-double" katkı

NBA'de Alperen Şengün'den galibiyete "double-double" katkı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet