Başakşehir Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekip ligde oynadığı 10 maçta, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. İki galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Bitexen Giresunspor ise 9 puana sahip.
Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, 9. haftada, Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu, 10. haftada ise sahasında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Medipol Başakşehir son maçında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.
Deniz Türüç cezalı
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.