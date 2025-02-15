Başakşehir, Süper Lig'de iç sahada ikinci yenilgisini yaşadı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.
16. dakikada kaleci Sousa'nın hatalı pası sonucunda topun sahibi olan Umut Güneş, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Keny ile buluşturdu. Keny, pasını hemen Piatek'e verdi. Polonyalı oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Sousa gole izin vermedi.
20. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Okita'nın pasında Fredy'nin yakın mesafeden dokunduğu topu, kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi.
Kalan sürede iki takım da önemli pozisyon üretmedi ve ilk yarı 0-0 berabere bitti.
Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da izledi.
62. dakikada Sipay Bodrum FK gole yaklaştı. Kaleci Muhammed Şengezer'in Duarte'ye yerden pasında araya girerek topun sahibi olan Fredy, ceza sahasının solundaki Puscas'ı gördü. Bu oyuncunun yakın mesafeden çıkardığı şutta, Muhammed gole izin vermedi.
80. dakikada Opoku'nun ceza sahası içinde Ahmet Aslan'a kayarak yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meler, Opoku'ya da ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.
83. dakikada penaltı atışını kullanan Puscas, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Bodrum FK'yi 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Sipay Bodrum FK karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Başakşehir, iç sahada ikinci kez mağlup oldu
RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig'deki ikinci iç saha yenilgisini yaşadı.
Turuncu-lacivertliler, sahasında çıktığı 12 maçın 6'sını kazandı, 4'ünden beraberlikle ve 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Başakşehir, 19. haftada ağırladığı lider Galatasaray'a da 2-1 mağlup olmuştu.
İstanbul temsilcisi, bu sonuçla 33 puanda kaldı.
Bodrum FK, 7 maç sonra kazandı
Sipay Bodrum FK, ligde 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra istediği sonuçları alamayan Bodrum temsilcisi, 7 maçlık galibiyet özlemine Başakşehir karşısında son verdi.
Bu sonuçla ligde 5. kez kazanan Bodrum FK, puanını 20'ye çıkardı.
Bodrum ekibi, Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı iki maçta 4 puan elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.