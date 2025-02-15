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Spor

Fethi Heper, son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper'in (81) cenazesi toprağa verildi.

Günhan Özceylan  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Fethi Heper, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski yönetim kurulu üyesi de olan Heper'in naaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, tören için Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne getirildi. Anma töreninde Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Heper'in eşi Melek Heper ve çocukları ile arkadaşları da hazır bulundu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, Heper'in kızı Dalya Heper Ertürk ile takım arkadaşı Taşkın Yılmaz törende birer konuşma yaptı.

Törenin ardından Heper'in cenazesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptığı Anadolu Üniversitesi'ne getirildi. Heper'in cenazesi, çalışma arkadaşlarının katılımıyla Öğrenci Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'ne taşındı.

Heper'in cenazesi, kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Mezarlığı'na defnedildi.

Heper'in 9 numaralı forması emekli edildi

Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamada, Heper'in anısını yaşatmak adına 9 numaralı formasının emekliye ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Fethi Heper'in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor’un 9 numarası sahada değil, anılarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.

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