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Spor, Futbol

Başakşehir 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Emre Doğan  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Başakşehir 3 puanı tek golle aldı Fotoğraf: Esra Bilgin - AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta Emirhan Başyiğit ile son çizgide girdiği ikili mücadelede topun sahibi olan Kemen, pasını Piatek'e verdi. Polonyalı santrforun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Nikolic çeldi. Deniz Türüç, dönen topu bekletmeden tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

19. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde Piatek'in ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Kemen'in orta sahanın biraz ilerisinden ara pasında savunmanın arkasına sarkan ve topu kontrol eden Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı ancak kaleci Nikolic gole izin vermedi.

Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarı

Bu sonuçla Süper Lig'de 10. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 36'ya çıkardı. 13. yenilgisini yaşayan Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

75. dakikada Figueiredo ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına giren Crespo'nun yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

İki takımın da net gol pozisyonu üretemediği ikinci yarıda skor değişmedi ve RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Başakşehir'de bu sezon 4. kez sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, cezalı duruma düştü. Ömer Ali, ligin 27. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı son 5 maçta 1 puan alabilen Sivasspor'da taraftarlar, müsabakanın son bölümünde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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