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Spor, Futbol

Barcelona derbiyi Messi ile kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Barcelona, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 30.03.2019
Barcelona derbiyi Messi ile kazandı

İstanbul

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti. 

Barcelona, La Liga'nın 29. haftasındaki derbi maçta Nou Camp Stadı'nda Espanyol'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçı Barcelona, 71 ve 89. dakikalarda Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Üst üste 10 sezon tüm kulvarlarda 40 gol barajını aşan Messi, La Liga'da galibiyet sayısını 334'e çıkararak bu alanda rekoru elinde tutan Iker Casillas'ı yakaladı.

Bu galibiyetin ardından lider Barcelona puanını 69'a çıkarırken, Espanyol 34 puanda kaldı.

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