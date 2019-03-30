Milli judocudan Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya
Milli judocu Talha Büyükeser, Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı.
İstanbul
Ümitler Avrupa Kupası'nda erkekler 55 kiloda Milli judocu Talha Büyükeser, bronz madalya kazandı.
Rusya’nın Tula kentinde düzenlenen organizasyonda, erkekler 55 kiloda tatamiye çıkan Talha Büyükeser, bronz madalya mücadelesinde Muhammed Demirel'i yenerek podyuma çıktı.
Talha Büyükeser altın skorda sonuca giderken, Muhammed Demirel ise beşincilikte kaldı.
8 milli sporcunun mücadele ettiği kupa yarın sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.