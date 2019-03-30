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Spor

Milli judocudan Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya

Milli judocu Talha Büyükeser, Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Yunus Kaymaz   | 30.03.2019
Milli judocudan Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya

İstanbul

Ümitler Avrupa Kupası'nda erkekler 55 kiloda Milli judocu Talha Büyükeser, bronz madalya kazandı. 

Rusya’nın Tula kentinde düzenlenen organizasyonda, erkekler 55 kiloda tatamiye çıkan Talha Büyükeser, bronz madalya mücadelesinde Muhammed Demirel'i yenerek podyuma çıktı.

Talha Büyükeser altın skorda sonuca giderken, Muhammed Demirel ise beşincilikte kaldı.

8 milli sporcunun mücadele ettiği kupa yarın sona erecek.

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