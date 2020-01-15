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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor kupada kazandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Mustafa Kurt   | 15.01.2020
Aytemiz Alanyaspor kupada kazandı Fotoğraf: Mustafa Kurt / AA

Antalya

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. 

12. dakikada Kaan Kanak'ın pasında sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, topu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı kornerde Welinton plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta Kaan Kanak'ın kavisli ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'nın derinlemesine pasında Thiam, Tzavellas'ı boşa düşürdükten sonra uzak direk dibine sert vurdu ve topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-1.

45. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in topuk pasında Musa Çağıran topu kaleye paralel gönderdi. Arka direkte topla buluşan Cisse'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.


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