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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor Kulübü Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Volkan Kaşik   | 15.01.2020
Yeni Malatyaspor Kulübü Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

Malatya

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." ifadelerini kullandı.

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