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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor kupada çok farklı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 5-1 yendi.

Mustafa Kurt   | 03.12.2019
Aytemiz Alanyaspor kupada çok farklı

Antalya

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u 5-1 yendi. 

5. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan sağ kanattan korneri kullandı. Ceza sahasına ortalanan topu Tzavellas kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

48. dakikada Tzavellas kazandığı hava topunu sağ kanattan bindiren Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortasına iyi vuran Yacine Bammou, topu filelerle buluşturdu: 2-0.

56. dakikada Adanaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Utku Şen, koşu yapan Roni'ye topu çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içindeki vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

58. dakikada sol kanattan gelişen atakta Djalma Campos rakip ceza sahasına girerek topu Yacine Bammou'ya çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.

66. dakikada sol kanattan gelişen atakta Djalma Campos ceza sahasına girdi. Savunmanın çıkarmak istediği topa ceza sahası içinde sol çaprazda çizgiye yakın yerde sahip olan Yacine Bammou'nun ortasında, Serdar Bingöl'e çarpan top ağlara gitti: 4-1.

87. dakikada sol kanattan gelişen atakta Bakasetas arka direğe topu ortaladı. Djalma Campos'un uzanarak dokunduğu top ağlarla buluştu: 5-1.

Aytemiz Alanyaspor müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

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