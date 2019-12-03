Euro
6.38
Dolar
5.75
BIST 100
106,789.90
Altın
1,479.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da iki yıldız daha sakatlandı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın sakatlandığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.

Emrah Oktay   | 03.12.2019
Galatasaray'da iki yıldız daha sakatlandı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın uyluk sakatlığı yaşadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR tetkikleri uygulanan oyunculardan Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmi hasar tespit edildiği bildirildi.

Mario Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma belirlendiği kaydedildi.

İki futbolcunun da tedavisine başlandığı aktarıldı.

Tuzlaspor maçına hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk ayağında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandığı bildirildi. Ana bölümünde taktik çalışma yapılan idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Şener Özbayraklı'nın, ilk bölümünde takımla çalışırken daha sonra sahada adaptasyon uygulamalarına devam ettiği vurgulandı.

Radamel Falcao'nun kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada, Ryan Babel'in ise fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı

Benzer haberler

Galatasaray'da iki yıldız daha sakatlandı

Galatasaray'da iki yıldız daha sakatlandı

Aytemiz Alanyaspor kupada çok farklı

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkarılacak

EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkarılacak
Engelli çocuklardan Trabzonsporlu futbolcuları mutlu eden sürpriz

Engelli çocuklardan Trabzonsporlu futbolcuları mutlu eden sürpriz
Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak

Altay ile Trabzonspor kupada yaklaşık 14 sene sonra karşılaşacak