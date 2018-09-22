Atiker Konyaspor, Kayseri'de güldü

Fotoğraf: AA/ Sercan Küçükşahin

KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi.

24. dakikada Uğur Demirok'un kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

27. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında, topla buluşan Jevtovic'in 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

30. dakikada Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinde Skubic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa koşu yapan Ömer Ali Şahiner, Kayserispor savunmasından önce topa müdahale ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali Şahiner'in uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta topa müdahale eden kaleci Lung, gole izin vermedi.

32. dakikada sol kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana'nın altıpas bölgesine gönderdiği etkili ortaya koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kalesini zamanında terk eden Lung, topun ağlarla buluşmasını önledi.

36. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı bekletmeden Yatabare'ye aktardı. Altıpas üzerinde topla buluşan Yatabare, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağında ağlara gönderdi. Pozisyonda Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Daha sonra "VAR" kararı ile pozisyonun ofsayt olmadığının tespit edilmesi üzerine Cüneyt Çakır golü verdi: 0-1

45+1. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde arka direkte yükselen Selim Ay, topu altıpas önündeki arkadaşı Jonsson'a çıkardı. Uygun pozisyonda topla buluşan Jonsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2

Karşılaşmanın ilk devresini Atiker Konyaspor 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

54. dakikada Lopes'e baskı yaparak topu kapan Fofana, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Lung topa müdahale ederek gole izin vermedi.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lopes'in ceza alanına ortasında Umut Bulut, altıpas üzerinde topa dokunamadı ve takımı adına önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

62. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Kravets, kafayla meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde uygun pozisyonda bulunan arkadaşı Chery'ye çıkardı. Chery'nin vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+2. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın ceza sahasına ortasında ön direkte topla buluşan Umut Bulut'un yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

Atiker Konyaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Muhabir: Murat Asil