Enver Yıldırım'dan altın madalya

Milli eskrimci, Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nın erkekler kılıç kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

ANKARA

Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım, erkekler kılıç kategorisinde altın madalya kazandı.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Enver Yıldırım, Filibe kentindeki organizasyonda pul müsabakalarının ardında tablo 32'yi maç yapmadan geçti.

Tablo 16'da Macar Tamas Galgoczy ile karşılaşan milli eskrimci, rakibini 15-9 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İsrailli Kostiantyn Voronov'u 15-5 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde de Bulgar Lyuboslav Burnev'i 15-6'lık skorla geçti.

Finalde Fransız Francesco D'armiento'yu 15-7 yenen Enver Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler kılıç kategorisinde mücadele eden diğer milli sporculardan Umut Kaya 6, Özkan Zorlu Yıldırım 9, Muhammed Anasız 10, İbrahim Ahmed Ant 12, Mehmet Onay 21, Bahadır Sinan ise 30. sırada yer aldı.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar