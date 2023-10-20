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Spor, Futbol

Aston Villalı Zaniolo, West Ham karşısında forma giyebilir

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun bu hafta sonu forma giyebileceğini bildirdi.

Yunus Kaymaz  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Aston Villalı Zaniolo, West Ham karşısında forma giyebilir

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'dan kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun, yasadışı bahis iddialarıyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve ilgili makamlara yardımcı olduğu, kulüp yönetimiyle de bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Zaniolo'nun takımla birlikte antrenmanlara çıktığı ve 22 Ekim Pazar günü oynanacak West Ham maçında forma giyebileceği bilgisi paylaşıldı.

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