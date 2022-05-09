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Spor, Futbol

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Oktay Özden   | 09.05.2022
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

3. dakikada İttifak Holding Konyaspor penaltı kazandı. Luiz Adriano'nun ceza sahasında Çekiçi'ye müdahalesi sonrası VAR incelemesi yapan hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada konuk ekip penaltı golüyle öne geçti. Penaltı atışını kullanan Guilherme, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

9. dakikada Fraport TAV Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan ağlara gönderdi: 1-1.

13. dakikada konuk ekip ikinci kez öne geçti. Çekiçi, takımının kaleyi ön cepheden gören noktadan kazandığı serbest vuruşta düzgün ve sert şut çekti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

16. dakikada Akdeniz ekibi skora yine eşitlik getirdi. Fredy'in ceza sahası sol çaprazdan pasında sağ çaprazda topla buluşan Ndao, topu ağlara gönderdi: 2-2.

50. dakikada Fernando'nun ara pasına hareketlenen Wright, ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Sehic, gole izin vermedi.

64. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle Doğukan Sinik'in ceza alanında yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını işaret etti.

66. dakikada Antalyaspor, Wright'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 3-2.

84. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahasından şutunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 3-2 kazandı.

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