Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.
Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1
Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0
Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Altay-GZT Giresunspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.