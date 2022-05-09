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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ercan Çakar   | 09.05.2022
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0

Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Altay-GZT Giresunspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

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