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Spor, Futbol

Antalya'da beraberlik

Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Oktay Özden   | 16.01.2021
Antalya'da beraberlik Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. 

İlk yarı 

11. dakikada Ekuban'ın şutunda Ersan Adem Gülüm'ün ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti. 

12. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Ekuban, meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. Doğru tahmin ettiği köşeye uzanan kaleci Boffin, gole izin vermedi.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 10 kişi kaldı. Mücadeledeki ilk sarı kartını penaltı pozisyonunda gören Ersan Adem Gülüm'ün, orta sahadan üst üste çalımlarla hızlı hücuma çıkan Abdülkadir Ömür'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, bu futbolcuya ikinci kez sarı kartını gösterdi. Böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ersan Adem Gülüm, oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo'ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi. 

63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı. 

67. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarıya gitti. 

90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1. 

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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