Euro
6.23
Dolar
5.56
BIST 100
99,405.03
Altın
1,506.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Lille, Ie'nin Trabzonspor'a transferini duyurdu

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferi için yapılan anlaşma doğrultusunda Trabzonspor'a göndereceği Edgar Miguel Ie'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.08.2019
Lille, Ie'nin Trabzonspor'a transferini duyurdu

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna katacağı 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'ye emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen, Barcelona ve Villarreal'in B takımlarında forma giyen Ie, Belenenses'te geçirdiği iki sezonun ardından 2017 yazında 3,5 milyon avroya Lille'e transfer oldu.

Portekizli milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise kiralık olarak Nantes'ta oynadı.

Lille, Yusuf Yazıcı'yı 16,5 milyon avro ve Edgar Miguel Ie karşılığında renklerine bağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Lille, Ie'nin Trabzonspor'a transferini duyurdu

Lille, Ie'nin Trabzonspor'a transferini duyurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

Yusuf Yazıcı Ligue 1'deki ilk maçına çıktı

Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır
Trabzonspor'da Sparta Prag mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da Sparta Prag mesaisi sürüyor
'Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti'

'Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti'