Dolar
19.78
Euro
21.43
Altın
1,983.34
ETH/USDT
1,822.60
BTC/USDT
27,376.00
BIST 100
4,661.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ankara'da beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Erkan Tiryaki  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Ankara'da beraberlik Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

11. dakikada konuk ekip atağında Doğukan Sinik'in sağdan ceza sahasına ortasında Bertuğ Özgür Yıldırım topun üzerinden atladı ve meşin yuvarlak Fredy'e geldi. Fredy'nin sol direk dibine çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere tokatladı.

12. dakikada ev sahibi takımda Arda Kızıldağ'ın kendi yarı alanından rakip savunma arkasına attığı topa hareketlenen Sowe, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sowe'un vuruşunda top auta giderek yan ağlarda kaldı.

24. dakikada ani gelişen konuk ekip atağında Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Doğukan Sinik'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın üzerine gitti.

28. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un soldan kullandığı köşe atışında Fernando, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının sağındaki Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yaptığı kafa vuruşunda ağlara gitmek üzere olan meşin yuvarlağı Sowe, gol çizgisinin üzerinden kafayla uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda önemli bir pozisyon olmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu müsait durumdaki Malcuit'e çıkardı. Malcuit'in vuruşunda kaleciyi geçerek ağlara gitmek üzere olan topu, son anda savunma çizginin önünde tehlikeli alandan uzaklaştırdı.

67. dakikada soldan ceza sahasına giren Beridze'nin şutunda kaleci Leite, topu soluna uzanarak son anda tokatladı. Kaleciden dönen topla penaltı noktasının yanında buluşan Fıratcan Üzüm'ün şutunda kaleci Leite bu sefer sağına uzanarak topu kornere çeldi ve mutlak bir golü önledi.

68. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Rakibinin kullandığı kornerden sonra topu kazanarak hızla rakip yarı sahaya geçen konuk ekipte Ndao'nun ceza sahasına ortasında müsait durumdaki Güray Vural, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Sowe'un şutunda top savunmadan döndü. Altı pasın önünde topu önünde bulan Milson'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin girişimiyle "İslamofobi" terimi UNESCO'nun ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısında yer alacak
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı sürüyor
Alman polisinden "terörist muamelesi" gören Türk gazeteciler hukuki haklarını arayacak

Benzer haberler

Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk grubundan Türkiye-Arjantin milli maçı girişimi

Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Ankara'da beraberlik

Ankara'da beraberlik
Benfica, Porto ve Sporting kulüplerinde vergi kaçakçılığı suçlamasından arama yapıldı

Benfica, Porto ve Sporting kulüplerinde vergi kaçakçılığı suçlamasından arama yapıldı
Brentfordlu futbolcu Ivan Toney, yasa dışı bahisten 8 ay men cezası aldı

Brentfordlu futbolcu Ivan Toney, yasa dışı bahisten 8 ay men cezası aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet