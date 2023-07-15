Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,935.30
BTC/USDT
30,307.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Ancelotti'den Arda Güler'e özel ilgi

Milli futbolcu Arda Güler, yeni sezon hazırlıklarına hafta başında başlayan yeni takımı Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin özel ilgi gösterdiği futbolcular arasında yer aldı.

Şenhan Bolelli  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Ancelotti'den Arda Güler'e özel ilgi

Madrid

Real Madrid Kulübünün hafta başından bu yana paylaştığı antrenman görüntülerinde en çok kullandığı futbolcuların başında Arda Güler geldi.

İspanyol kulübü son olarak bu sabah sosyal medya hesabından teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler ile antrenman sahasına giriş görüntüsünü paylaştı. Sol elini Arda'nın omuzuna atarak antrenman sahasına birlikte yürüyen 64 yaşındaki İtalyan teknik direktör Ancelotti'nin aynı zamanda 18 yaşındaki genç futbolcuya İspanyolca öğretmekte de yardımcı olduğu görüldü. Arda'ya "Akşam, iyi uyudum, kötü uyudum" diyerek İspanyolca kelimeleri tekrarlatan Ancelotti'nin oldukça neşeli olduğu ve Türk futbolcuyla yakından ilgilendiği gözlendi.

Diğer yandan İspanyol basını da Ancelotti'nin antrenmanların ilk haftasında en yakın çalıştığı futbolculardan birinin Arda olduğunu yazdı. Yapılan yorumlarda, Ancelotti'nin Arda'yı orta saha dışında farklı mevkilerde de denediği, milli futbolcuya sağ kanatta fırsat vermeyi düşündüğü iddia edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "15 Temmuz" paylaşımı
"Biz81'iz" video arşiv projesi Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gösteriliyor
Türkiye'deki yabancı misyonlardan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Bakan Yardımcısı Serim'den ABD'deki 2 belediyenin 15 Temmuz'u tanımasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Cennet Vatan" belgeselini paylaştı

Benzer haberler

Ancelotti'den Arda Güler'e özel ilgi

Ancelotti'den Arda Güler'e özel ilgi

Arda Güler, Real Madrid antrenmanlarındaki futboluyla övgü alıyor

Barcelona, "fiyat artışından" dolayı Arda Güler transferinden vazgeçmiş

Arda Güler, Real Madrid'de takım arkadaşları ve teknik direktör Ancelotti'yle tanıştı

Arda Güler, Real Madrid'de takım arkadaşları ve teknik direktör Ancelotti'yle tanıştı
Spor psikolojisi danışmanı Erkut Konter'den "Arda Güler" yorumu

Spor psikolojisi danışmanı Erkut Konter'den "Arda Güler" yorumu
Arda Güler: Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez

Arda Güler: Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet