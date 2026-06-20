2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya'yı 2-0 yendi

Lumen Field Stadı'ndaki müsabakaya etkili başlayan ABD, 11. dakikada öne geçti. Ream'in pasında solda topla buluşan Balogun'un ceza sahasına girip yerden ortasında Burgess ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Avustralya'nın geriye düştükten sonraki hücumlarında ABD savunması gole izin vermezken 44. dakikada ABD farkı 2'ye çıkardı. Cieza yayı önünde topla buluşan Dest'in sert vuruşunda savunmadan seken top kale sahası önündeki Freeman'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt uyarısına karşın VAR kontrolü sonrasında gol geçerli sayıldı: 2-0.

Müsabakanın ikinci yarısında iki ekip de rakip kalede etkili olmak istedi ancak gol bulamadı.

Karşılaşma ABD'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımının da yer aldığı gruptaki ikinci maçını da galip tamamlayan ABD, puanını 6'ya çıkardı. Avustralya ise 3 puanda kaldı.