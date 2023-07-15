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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak kariyerinin 100. podyumuna ulaştı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) yedinci ayağında İtalya'da ikinci olarak WSBK kariyerinin 100. podyumuna ulaştı.

Fatih Çakmak  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak kariyerinin 100. podyumuna ulaştı

Ankara

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Imola Pisti'nde hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonunda başladı.

Pata Yamaha Prometeon takımı sporcusu Toprak, çekişmeli geçen yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Yarışı Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda 382 puanla Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, 284 puanla milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci, bir başka Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 188 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonada yarın Imola Pisti'nde superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.

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