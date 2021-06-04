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Spor, Futbol

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlıyor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu yarın Ankara'da başlayacak.

Fatih Çakmak   | 04.06.2021
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlıyor

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezona ara verilen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 5-19 Haziran tarihlerinde Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenecek.

Tek devreli lig usulüne göre yapılacak Süper Lig'de; Şişli Yeditepe Engelliler, Pendik Engelliler, Şahinbey BBGSK, Konya Engellilergücü, Malatya BBSK, İzmir BBGSK, Etimesgut Belediyesi Ampute, Bursa Ampute, Anadolu Erciyes Engelliler, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler, Esengücü Engelliler, Baltalı Grup Denizli Engelliler ve Trabzon Ortahisar Belde'den oluşan toplam 13 takım mücadele edecek.

Sezonun açılış maçı yarın saat 10.00'da, Şişli Yeditepe Engelliler ile Pendik Engelliler arasında oynanacak.

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