Euro
10.55
Dolar
8.66
BIST 100
1,432.92
Altın
1,887.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü
logo
Spor, Futbol

TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı.

Ercan Doğan   | 04.06.2021
TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

İstanbul

TFF Yönetim Kurulunun belirlediği 2021-2022 futbol sezonunda uygulanacak hususlar içinde yer alan yerli oyuncu teşvik sistemine göre 2021-2022 sezonun sonunda Süper Lig kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanacak. 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar ise 1,50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanacak.

Buna göre birinci sırada yer alan takıma beş, ikinci sırada yer alan takıma dört, üçüncü sırada yer alan takıma üç, dördüncü takıma iki ve beşinci sıradaki ekibe bir milyon lira olmak üzere toplam 15 milyon yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 'yüksek riskli' bölgeler listesinden çıkardı
AB, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifini Dünya Ticaret Örgütü'ne sundu
Dünya genelinde 2 milyar 49 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 30 milyon dozu geçti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 aşılarına ilişkin iddiaları değerlendirdi

Benzer haberler

TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı

TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı

TFF'den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme

Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanacak

Türkiye EURO 2020 öncesi son provayı 2 golle kapattı

Türkiye EURO 2020 öncesi son provayı 2 golle kapattı
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, TFF ile görüştü

Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi, TFF ile görüştü