Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.78
Dolar
6.06
BIST 100
87,032.25
Altın
1,287.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Altınordu'da tek hedef play-off

Spor Toto 1. Lig'de son haftaya ilk 6 içinde giren İzmir temsilcisi, yarın Giresunspor'a konuk olacak.

Ali Korkmaz   | 17.05.2019
Altınordu'da tek hedef play-off

İzmir

Spor Toto 1. Lig'de son haftaya ilk 6 içinde giren Altınordu, yarın Giresunspor'u yenip ilk defa play-off'a kalmayı planlıyor.

Ligde son hafta öncesinde 57 puanla 5. durumda bulunan Altınordu, deplasmandaki Giresunspor karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak. Rakibini yendiği takdirde ilk kez play-off'a kalacak Altınordu'nun aksi bir sonuçta sıralamadaki yeri takipçileri Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'un alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Giresun Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak Giresunspor-Altınordu maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

4 eksik var

Altınordu'da uzun süredir takımdan uzak kalan Kemal Rüzgar ve Ali Mert Yaşar'ın yanı sıra Sinan Osmanoğlu ve Serdar Deliktaş da yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

İzmir temsilcisi, 2014-2015'ten itibaren tekrar mücadele ettiği 1. Lig'de ilk sezonunda play-off'u 1 puanla kaçırmış, son 2 sezonda ise averajla ilk 6 içinde kendisine yer bulamamıştı.

Geçen sezon averajla Altınordu'nun önünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2016-2017'de ise Göztepe, play-off'tan Süper Lig vizesi almıştı.

Sis engeli

Karşılaşma için dün hava yoluyla Ankara aktarmalı olarak Ordu-Giresun Havalimanı'na gitmeyi planlayan Altınordu kafilesi, Ordu-Giresun Havalimanındaki sisten dolayı uçağın iptal olması nedeniyle dün gece Ankara'da kaldı. Bugün 2 farklı uçakla Trabzon Havalimanı'na gidecek kafile daha sonra kara yoluyla Giresun'a geçecek. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'
GÖRÜŞ - Beyaz Saray ile Kongre arasında Yemen çatlağı

Benzer haberler

Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyete odaklandı

Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyete odaklandı

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Hakan Arslan'dan 30 maç sonra 'zorunlu mola'

Türkiye Kupası finalinin günü değişti

Türkiye Kupası finalinin günü değişti
Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak

Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak
'Türk futbolunun hak ettiği marka değerine ulaşacağına inanıyorum'

'Türk futbolunun hak ettiği marka değerine ulaşacağına inanıyorum'