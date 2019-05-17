Altınordu'da tek hedef play-off

İzmir
Spor Toto 1. Lig'de son haftaya ilk 6 içinde giren Altınordu, yarın Giresunspor'u yenip ilk defa play-off'a kalmayı planlıyor.
Ligde son hafta öncesinde 57 puanla 5. durumda bulunan Altınordu, deplasmandaki Giresunspor karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak. Rakibini yendiği takdirde ilk kez play-off'a kalacak Altınordu'nun aksi bir sonuçta sıralamadaki yeri takipçileri Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'un alacağı sonuçlara göre belli olacak.
Giresun Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak Giresunspor-Altınordu maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
4 eksik var
Altınordu'da uzun süredir takımdan uzak kalan Kemal Rüzgar ve Ali Mert Yaşar'ın yanı sıra Sinan Osmanoğlu ve Serdar Deliktaş da yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
İzmir temsilcisi, 2014-2015'ten itibaren tekrar mücadele ettiği 1. Lig'de ilk sezonunda play-off'u 1 puanla kaçırmış, son 2 sezonda ise averajla ilk 6 içinde kendisine yer bulamamıştı.
Geçen sezon averajla Altınordu'nun önünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2016-2017'de ise Göztepe, play-off'tan Süper Lig vizesi almıştı.
Sis engeli
Karşılaşma için dün hava yoluyla Ankara aktarmalı olarak Ordu-Giresun Havalimanı'na gitmeyi planlayan Altınordu kafilesi, Ordu-Giresun Havalimanındaki sisten dolayı uçağın iptal olması nedeniyle dün gece Ankara'da kaldı. Bugün 2 farklı uçakla Trabzon Havalimanı'na gidecek kafile daha sonra kara yoluyla Giresun'a geçecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.