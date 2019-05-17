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Spor, Futbol

Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk edecek

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Selçuk Kılıç   | 17.05.2019
Trabzonspor Beşiktaş'ı konuk edecek

Trabzon

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 57 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 62 puanla bir basamak üstündeki Beşiktaş'ı yenerek, üçüncülük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.

Son oynadığı 10 lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak puan serisini de sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısına Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

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