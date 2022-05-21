Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,962.00
BTC/USDT
29,262.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ayhan Dündar seçildi

Altay Spor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ayhan Dündar seçildi.

Meriç Ürer   | 21.05.2022
Altay'ın olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ayhan Dündar seçildi

Izmir

Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda, divan kurulu başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu, 28 Nisan'da gerçekleştirilen kongrede yaşanan kavgalardan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Bize hiç yakışmadı. Aynı olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapalım." diye konuştu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kongrede, Ayhan Dündar ve Hakkı Küllü başkanlığında 2 liste yönetime talip oldu. Başkan adayı Küllü, oylar kullanılırken adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Yapılan oylama sonucunda 73 oy alan Ayhan Dündar, başkanlığa seçildi.

Altay'ın yeni başkanı Dündar, yaptığı konuşmada, kulübün çıkmaza sürüklenmesini önleme amacıyla sorumluluk aldıklarını belirterek, "Gecemizi gündüzümüze katıp, kulübü layık olduğu noktaya taşımakla ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız. Cebimizde olanı son kuruşuna kadar vermek için tarihi bir sorumluluk alıyoruz. Camianın dinamiklerini bir araya getirmek adına şimdilik bu görevi almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ayhan Dündar, Polat Özen, Berk Hızlıateş, Ahmet Avni Atayol, Umut Samaraz, Deniz Uğur Kemahlı, Turan Güven, Seza Sönmez Yaşar, Uğur Kocaman, Ogan Çaylayık, İhsan Saraç.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ayhan Dündar seçildi

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ayhan Dündar seçildi